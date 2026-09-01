Informations pratiques

Ottrott

J.E.P. Visite guidée de la vallée des lames

2 rue de l’Ecole Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une promenade dans la Vallée des Lames qui permettra de découvrir la création du village et ses particularités.

Profitez d’une promenade dans cette vallée qui permettra de découvrir les particularités du village du Klingenthal, lieu d’établissement d’une ancienne Manufacture royale d’Armes blanches.

Klingenthal est l’un des plus jeunes villages de la région; il s’est constitué autour de la Manufacture d’Armes Blanches, créée en 1730 à la demande de Louis XV. Il s’agissait d’établir une manufacture d’armes blanches dans le Royaume de France, afin de ne plus dépendre de l’étranger pour l’approvisionnement en armes. A l’époque, il a fallu construire les différents bâtiments et aménager le réseau hydraulique. .

2 rue de l’Ecole Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28 maisondelamanufacture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk in the Valley of the Blades will allow you to discover the creation of the village and its particularities.

L’événement J.E.P. Visite guidée de la vallée des lames Ottrott a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile