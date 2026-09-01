J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Château du Villard (RDV devant le portail aux heures indiquées) Saint-Germain-Laprade

vendredi 18 septembre 2026 · Château du Villard (RDV devant le portail aux heures indiquées) · Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

J.E.P. Visite guidée du Château du Villard

Château du Villard (RDV devant le portail aux heures indiquées) 26 allée du Château Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

8-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Le Château du Villard sera ouvert pour quatre visites guidées. Visite architecturale guidée par le propriétaire des lieux. Évocation des inventions d’Emile REYNAUD (inventeur du dessins animée) qui a vécu dans ce lieu. Visites sans réservation.

.

Château du Villard (RDV devant le portail aux heures indiquées) 26 allée du Château Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chateaulevillard43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château du Villard will be open for four guided tours. Architectural tour guided by the owner. Evocation of the inventions of Emile REYNAUD (inventor of the animated cartoon) who lived here. Tours without reservation.

L’événement J.E.P. Visite guidée du Château du Villard Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay