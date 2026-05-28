J. S. Bach les concertos brandebourgeois 3 & 6 Les Jeudis de Saint -Maclou La Maison Illuminée Rouen

Rouen

J. S. Bach les concertos brandebourgeois 3 & 6 Les Jeudis de Saint -Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09 21:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’époque de Bach est alors au conflit entre style italien, concerto italien et suite française. En dehors de la France, les compositeurs ne font pas de manières et s’illustrent avec un talent égal dans les deux styles.

Concerto 3, Ensemble orchestral 3 violons, 3 altos, 3 violoncelles et basse continue

Le mouvement introductif du concerto 3 ouvre, sous le nom de sinfonia, la cantate sacrée BWV 174. L’allegro final est inspiré du quatrième mouvement de la Pastorale BWV 590 (Pastorella in F Dur).

Concerto 6, Ensemble orchestral 2 violes da braccio (= 2 altos), 2 violes de gambe, violoncelle et basse continue (violone et clavecin).

Le concerto 6 se présente dans le style le plus ancien des six, archaïsme corroboré par le fait que sa démarche polyphonique et contrapuntique se place comme l’antagonisme direct et le plus immédiat de la stricte sonate d’église. Le prince Léopold lui-même était violiste amateur auquel la simplicité des parties de viole rendait l’œuvre sans doute accessible.

Le programme

A. Vivaldi Concerto RV 253 LA TEMPÊTE de MER Presto. Largo. Presto

J. S.Bach Concerto brandenbourgeois 6 Sans indication. Adagio. Allegro et Concerto brandenbourgeois 3 Allegro. Adagio. Allegro

Les artistes

Cécile Tref Violon

Jennifer Rio Violon

Mathilde Ricque Alto

Sabine Cormier Alto

Diane Chmela Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Jérôme Vidaller Violoncelle

Isabelle Dumont Viole de gambe

Joseph Carver Violone

Anne Dumont Clavecin

O. Sallaberger direction, violon .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : J. S. Bach les concertos brandebourgeois 3 & 6 Les Jeudis de Saint -Maclou

L’événement J. S. Bach les concertos brandebourgeois 3 & 6 Les Jeudis de Saint -Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité