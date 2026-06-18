Jacqueline Skaïa en tournée pour la paix # Voix de Villages Salle des fêtes Prégilbert mardi 7 juillet 2026.

Prégilbert

Jacqueline Skaïa en tournée pour la paix # Voix de Villages

Salle des fêtes 1 grande rue Prégilbert Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Jacqueline Skaïa, harpiste de renommée internationale… enfin presque, arrive en tournée avec une mission de la plus haute importance apporter la paix au monde.

Entre concert improbable, poésie décalée, humour et émotions, Isabelle Cardon nous entraîne dans une quête aussi universelle que loufoque. Avec sa harpe, ses trésors et son irrésistible fantaisie, Jacqueline interroge avec légèreté notre désir de paix et les contradictions qui traversent nos vies.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de Voix de Villages, une aventure artistique et participative qui parcourt les communes autour de Mailly-le-Château du 4 au 11 juillet 2026.

Voix de Villages investit les communes autour de Mailly-le-Château avec trois spectacles burlesques et clownesques, des rencontres conviviales et une grande collecte de paroles d’habitants.

À l’issue de chaque représentation, le public est invité à partager souvenirs, anecdotes, coups de cœur, rêves ou coups de gueule autour d’un verre. Ces paroles nourriront une émission spéciale de Radio Lapin Vert, diffusée en direct lors du Grand Final du 11 juillet à Mailly-le-Château, suivi d’un concert-bal avec Magimix.

Une aventure artistique et humaine pour écouter autrement la vie des villages. .

Salle des fêtes 1 grande rue Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté voixdevillages@gmail.com

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English : Jacqueline Skaïa en tournée pour la paix # Voix de Villages

L’événement Jacqueline Skaïa en tournée pour la paix # Voix de Villages Prégilbert a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay