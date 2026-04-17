J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour Théâtre de Chauvé Chauvé
J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour Théâtre de Chauvé Chauvé samedi 2 mai 2026.
Chauvé
J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour
Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 20:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Une comédie d’aujourd’hui sur la relation amoureuse… ou comment se prendre la tête pour des histoires de cœur quand on est un cœur… à prendre ! Rendez-vous à Chauvé pour découvrir cette pièce remplie d’humour !
A propos de l’histoire
Pas facile pour Carole de concrétiser un rendez-vous amoureux quand sa meilleure amie Julie, dépressive, débarque, quand Georges, son ex, s’arrange pour être également de la partie et surtout quand l’amoureux transi se fait désirer ! Les malheurs de Carole feront le bonheur du public…
une pièce de Bruno CHAPELLE et Marie-Aline THOMASSIN
mise en scène par Corinne BIDOU
récompensée à Aurillac, Saint-Cyr, Courchevel, Pacy sur Eure
proposé par la troupe La Comédia
Pratique
réservation en ligne
réservation fortement conseillée, places limitées
ouverture des portes à 19h30
spectacle à 20h30
billetterie sur place dans la limite des places disponibles
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Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 71 40 89 la.comedia@orange.fr
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English :
A modern-day comedy about relationships… or how to get your head wrapped around matters of the heart when you’re a heart… up for grabs! Join us in Chauvé to discover this humorous play!
L’événement J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour Chauvé a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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