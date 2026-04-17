J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour Théâtre de Chauvé Chauvé

Chauvé

J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour

Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 20:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Une comédie d’aujourd’hui sur la relation amoureuse… ou comment se prendre la tête pour des histoires de cœur quand on est un cœur… à prendre ! Rendez-vous à Chauvé pour découvrir cette pièce remplie d’humour !

A propos de l’histoire



Pas facile pour Carole de concrétiser un rendez-vous amoureux quand sa meilleure amie Julie, dépressive, débarque, quand Georges, son ex, s’arrange pour être également de la partie et surtout quand l’amoureux transi se fait désirer ! Les malheurs de Carole feront le bonheur du public…

une pièce de Bruno CHAPELLE et Marie-Aline THOMASSIN

mise en scène par Corinne BIDOU

récompensée à Aurillac, Saint-Cyr, Courchevel, Pacy sur Eure

proposé par la troupe La Comédia

Pratique

réservation en ligne

réservation fortement conseillée, places limitées

ouverture des portes à 19h30

spectacle à 20h30

billetterie sur place dans la limite des places disponibles

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Théâtre de Chauvé 7 Allée du Théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 71 40 89 la.comedia@orange.fr

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English :

A modern-day comedy about relationships… or how to get your head wrapped around matters of the heart when you’re a heart… up for grabs! Join us in Chauvé to discover this humorous play!

L’événement J’adore l’Amour… J’aimerais bien le refaire un jour Chauvé a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic