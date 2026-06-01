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Jaguar Drivers Club Place Isabelle d’Orléans Eu

Jaguar Drivers Club Place Isabelle d’Orléans Eu samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place Isabelle d'Orléans

Adresse : Cour d'honneur du Château d'Eu

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Eu

Jaguar Drivers Club

Place Isabelle d’Orléans Cour d’honneur du Château d’Eu Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

La section normande du Jaguar Drivers Club fera une halte dans la cour d’honneur du Château.
22 véhicules sont attendus.   .

Place Isabelle d’Orléans Cour d’honneur du Château d’Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 

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English : Jaguar Drivers Club

L’événement Jaguar Drivers Club Eu a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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