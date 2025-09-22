J’AI RENDEZ-VOUS AVEC STÉPHANE JAUBERTIE

Ispagnac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Des histoires qui parlent au coeur et à l’imagination.

Des histoires qui parlent au coeur et à l’imagination.

Stéphane Jaubertie écrit des pièces de théâtre. Il écrit pour les enfants et les adultes. Ses histoires sont drôles, touchantes et font réfléchir. Elles parlent du monde et de ce que l’on ressent. Il a écrit plus de 20 pièces. Plusieurs ont reçu des prix importants. Elles sont jouées dans toute la France. Stéphane Jaubertie aime rencontrer le public. Il anime des ateliers d’écriture. Il est aussi comédien. Venez l’écouter lire ses textes. Venez parler avec lui. Cette rencontre est ouverte à tout le monde. Un beau moment à partager ! Il est accueilli dans le cadre du dispositif Lire des auteu·rice·s vivant·e·s.

Lecture co-accueillie à Ispagnac par Scènes Croisées avec le soutien de l’association Librokiosk .

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Stories that speak to the heart and imagination.

Stéphane Jaubertie writes plays. He writes for both children and adults. His stories are funny, touching and thought-provoking. They’re about the world and how we feel. He has written over 20 plays. Several have won major awards. They are performed all over France.

German :

Geschichten, die das Herz und die Fantasie ansprechen.

Stéphane Jaubertie schreibt Theaterstücke. Er schreibt für Kinder und Erwachsene. Seine Geschichten sind lustig, rührend und regen zum Nachdenken an. Sie handeln von der Welt und davon, wie man sich fühlt. Er hat mehr als 20 Theaterstücke geschrieben. Mehrere davon wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Sie werden in ganz Frankreich aufgeführt.

Italiano :

Storie che parlano al cuore e all’immaginazione.

Stéphane Jaubertie scrive opere teatrali. Scrive per bambini e adulti. Le sue storie sono divertenti, toccanti e fanno riflettere. Parlano del mondo e di come lo viviamo. Ha scritto più di 20 opere teatrali. Molti hanno vinto premi importanti. Vengono rappresentate in tutta la Francia.

Espanol :

Historias que hablan al corazón y a la imaginación.

Stéphane Jaubertie escribe obras de teatro. Escribe para niños y adultos. Sus historias son divertidas, conmovedoras e invitan a la reflexión. Tratan del mundo y de lo que sentimos por él. Ha escrito más de 20 obras. Varias han ganado importantes premios. Se representan en toda Francia.

