J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES THEATRE TRIANON Bordeaux mardi 21 avril 2026.

J’aime Beaucoup ce que Vous FaitesLa célèbre comédie aux de 2 millions de spectateurs !Tout commence par une simple fausse manœuvre sur un téléphone… et en quelques secondes, vous découvrez ce que vos meilleurs amis pensent vraiment de vous.Problème : ils arrivent justement pour passer le week-end dans votre maison de campagne.Mensonges, trahisons, règlements de comptes : le week-end prend une tournure explosive… mais toujours hilarante !20e année de succès ininterrompu !Un phénomène théâtral devenu culte.Un régal de médisance. » Le Point« Pour le plus grand plaisir du public » Le Parisien« Une vraie réussite » Figaroscope« La comédie à ne pas rater » France soir« Une formidable comédie qui mérite son succès » Pariscope« Un régal de médisance » VSD« Un jeu de massacre désopilant » Le PointDistribution :Mise en scène : Nicolas Delas & Xavier VitonAssistant : Cha GodardAvec Fred Bourgade – Fred Demours – Nicolas Payero – Benjamin Roy

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33