Jaime Giraldo Ancien Presbytère de Lain (au pied de l’eglise) Lain

samedi 11 juillet 2026 · Ancien Presbytère de Lain (au pied de l'eglise) · Lain

Informations pratiques

Lain

Jaime Giraldo

Ancien Presbytère de Lain (au pied de l’eglise) 2 Ruelle de l’Église Lain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-20

Les jeunes potiers de la Puisaye-Forterre à ExpoLain

Dauphine Scalbert, la potière de Lain, a invité à ExpoLain la nouvelle génération de potiers et céramistes de la Puisaye-Forterre, installés autour de Saint-Amand-en-Puisaye. Quelques-uns ont leurs ateliers dans des régions différentes. Parmi les exposants Clara Armanet, Anne Longfier, Robin Appel, Louise Pillet, Mathilde Délas, Lorraine Patoir, Judith Lasry, Solène Bonneau, Virgile Loyer, Jeanne Mercier Da Costa, Milena Violette, Livia Dalbouse, Theo Bona. .

Ancien Presbytère de Lain (au pied de l’eglise) 2 Ruelle de l’Église Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 27 74 expolain@aol.com

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English : Jaime Giraldo

L’événement Jaime Giraldo Lain a été mis à jour le 2026-07-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !