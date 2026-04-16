J’AIME LA NATURE PROPRE À MONTAGNAC Montagnac
J’AIME LA NATURE PROPRE À MONTAGNAC Montagnac dimanche 26 avril 2026.
Montagnac
J’AIME LA NATURE PROPRE À MONTAGNAC
7 avenue des sports Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Opération Nature propre à Montagnac
Rendez-vous à 8h30 à la Maison des Associations.
Tout le nécessaire vous sera fourni (chasubles, gants, sacs poubelles…)
Pour rappel nous étions 51 participants l’an dernier, record à battre cette année
Un moment de convivialité viendra clôturer cette matinée pour remercier tous les participants. .
7 avenue des sports Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86 contact@ville-montagnac.fr
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English : J’AIME LA NATURE PROPRE À MONTAGNAC
Operation Clean Nature in Montagnac
L’événement J’AIME LA NATURE PROPRE À MONTAGNAC Montagnac a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34
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