J’aime la nature propre en bord de Loire !

Léré Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 08:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

J’aime la Nature Propre, est une opération participative et citoyenne de nettoyage de la nature portée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher et Loire Nature Découverte, en collaboration avec les municipalités de Boulleret et Bannay.

J’aime la Nature Propre est une opération participative et citoyenne qui vise à préserver la beauté de nos espaces naturels en les débarrassant des déchets qui les polluent.

Cette initiative nous rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité.

Rejoignez-nous, engagez-vous, et contribuons à un avenir plus vert et plus propre ! 0 .

Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 30 81 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

J’aime la Nature Propre, is a participative, citizen-based nature clean-up operation run by the Fédération Départementale des Chasseurs du Cher and Loire Nature Découverte, in collaboration with the municipalities of Boulleret and Bannay.

L’événement J’aime la nature propre en bord de Loire ! Léré a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois