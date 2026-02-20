J’aime la nature propre La Filature Retournac

J’aime la nature propre

La Filature 13 allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez nombreux ramasser les déchets afin que notre planète reste belle et vivante !

La Filature 13 allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come along and pick up the garbage so that our planet stays beautiful and alive!

