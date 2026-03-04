J’aime les fleurs, Musée d’art et d’histoire, Genève

J’aime les fleurs Mercredi 18 mars, 10h30, 15h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Ces visites, spécialement conçues pour les tout-petits, invitent à rêver, écouter des histoires, sentir la magie des lieux et s’émerveiller à chaque pas!

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte

Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de crèches, vous pouvez réserver une visite ici : Musées d’art et d’histoire – Ventes de billets en ligne.

Musée d'art et d'histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite à tout petits pas

