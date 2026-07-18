J’aime ma plage Triselectops Soustons
lundi 17 août 2026 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
J’aime ma plage Triselectops
Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Une fable écologique burlesque basée sur le théâtre d’objet un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture, laissant place place au rire et à la légèreté.
Une fable écologique burlesque basée sur le théâtre d’objet un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture, laissant place place au rire et à la légèreté. .
Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 40 40
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English : J’aime ma plage Triselectops
A burlesque ecological fable based on object theater: first and foremost a visual spectacle, a procession of a giant puppet feeding on all the trash it finds, a story with %E0 different layers of meaning, leaving room for laughter and %E0 lightheartedness.
L’événement J’aime ma plage Triselectops Soustons a été mis à jour le 2026-07-15 par OTI LAS
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