Informations pratiques

Soustons

J’aime ma plage Triselectops

Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Une fable écologique burlesque basée sur le théâtre d’objet un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture, laissant place place au rire et à la légèreté.

Une fable écologique burlesque basée sur le théâtre d’objet un spectacle visuel avant tout, une déambulation d’une marionnette géante se nourrissant de tous les déchets qu’il trouve, une histoire à différents niveaux de lecture, laissant place place au rire et à la légèreté. .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 40 40

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English : J’aime ma plage Triselectops

A burlesque ecological fable based on object theater: first and foremost a visual spectacle, a procession of a giant puppet feeding on all the trash it finds, a story with %E0 different layers of meaning, leaving room for laughter and %E0 lightheartedness.

L’événement J’aime ma plage Triselectops Soustons a été mis à jour le 2026-07-15 par OTI LAS