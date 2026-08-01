Loups-Garous kids Bar à Jeux les tuiles Soustons
samedi 15 août 2026 · Bar à Jeux les tuiles · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Loups-Garous kids
Bar à Jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Une session Loups-Garous mais que pour les enfants !
Animés par un maître du jeu, les enfants défendent leur rôle nuit après nuit en essayant de survivre le plus longtemps possible. Discrétion, bluff, alliance seront de grandes forces !!
Tous les niveaux sont acceptés ! .
Bar à Jeux les tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Loups-Garous kids
A Werewolf session for kids only!
L’événement Loups-Garous kids Soustons a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS
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