Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les 10 km de Soustons Plaine de l’Île verte Soustons

Les 10 km de Soustons Plaine de l’Île verte Soustons

Les 10 km de Soustons Plaine de l’Île verte Soustons jeudi 6 août 2026.

Lieu : Plaine de l'Île verte

Adresse : Avenue de Labouyrie

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Soustons

Les 10 km de Soustons

Plaine de l’Île verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

  .

Plaine de l’Île verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les 10 km de Soustons

L’événement Les 10 km de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS

À voir aussi à Soustons (Landes)