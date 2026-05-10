10km de Soustons Hall des sports du lac Soustons

Soustons

10km de Soustons

Hall des sports du lac 1 Allée des Sports Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Organisée en début de soirée du premier jour des fêtes, cette course mixte, ouverte également aux handisports, réunit désormais plus de 3000 participants chaque année à travers un parcours roulant et sans dénivelé, dessiné en centre-ville et en bord de lac de Soustons

En complément de l’épreuve reine des 10 kilomètres, une course de 3km dédiée aux enfants de 13 ans et une course de 5km ouverte aux 14 ans et plus sont organisées sur le parcours du 10km (départs étalés entre 19h pour le 3km et 19h35 pour le 10km). Les athlètes Handisport sont les bienvenus ainsi que les joëlettes qui pourront participer aux épreuves des 5 et 10 kms.

Le Challenge des entreprises est reconduit en 2026 sur la course des 10 km (équipe de 4 représentants par entreprise possibilité de plusieurs équipes par entreprise) .

Hall des sports du lac 1 Allée des Sports Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23

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English : 10km de Soustons

Held in the early evening of the first day of the festivities, this mixed race, which is also open to disabled athletes, now attracts over 3,000 participants every year on a rolling, level course through Soustons town center and along the lakefront

L’événement 10km de Soustons Soustons a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI LAS