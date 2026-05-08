Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons
Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons mardi 12 mai 2026.
Soustons
Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité
Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-12 11:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents.
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Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité
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L’événement Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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