Atelier parents-enfants (0-3 ans) Jouer avec des éléments naturels Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons

Soustons

Atelier parents-enfants (0-3 ans) Jouer avec des éléments naturels

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:30:00

fin : 2026-05-18 11:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Jouer avec des éléments naturels farine effet sable mouillé.

Venez partager un moment de complicité avec votre enfant animé par Aline.

Jouer avec des éléments naturels farine effet sable mouillé.

Venez partager un moment de complicité avec votre enfant animé par Aline. .

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

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English : Atelier parents-enfants (0-3 ans) Jouer avec des éléments naturels

Playing with natural elements: flour with wet sand effect.

Come and share a moment of complicity with your child, led by Aline.

L’événement Atelier parents-enfants (0-3 ans) Jouer avec des éléments naturels Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS