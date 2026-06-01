« J’aime pas que tu seras mort » (Festival Héroïnes de 7 lieux), Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes, Nantes
« J’aime pas que tu seras mort » (Festival Héroïnes de 7 lieux), Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes, Nantes mardi 30 juin 2026.
« J’aime pas que tu seras mort » (Festival Héroïnes de 7 lieux) Mardi 30 juin, 09h15, 10h15 Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes Loire-Atlantique
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T09:15:00+02:00 – 2026-06-30T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T10:15:00+02:00 – 2026-06-30T11:00:00+02:00
Les enfants posent quelquefois de sacrées questions !
Des questions grandes et fortes comme les montagnes, la mer, le vent, le feu. Des questions pas faciles du tout, qui nous donnent le tournis, ou envie de pleurer, de rire ou de nous sauver en courant !
Anne-Gaël GAUDUCHEAU a attrapé ces questions pour en faire un spectacle.
La conteuse propose un voyage doux, drôle et émouvant, entre contes, récits et chansons.
Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes 15 D bd Jean Moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/jaime-pas-que-tu-seras-mort »}]
Venez découvrir un spectacle en création, pour évoquer les (grandes) questions des (petits enfants). conte festival
Cie La Lune Rousse
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