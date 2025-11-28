Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jam et Scène Ouverte à Felzins Felzins vendredi 28 novembre 2025.

Quinte & Sens, étage du centre Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants
Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants. Instruments à disposition. Rencontre conviviale, bar associatif ouvert.   .

Quinte & Sens, étage du centre Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 64 70 07 

English :

Open evening for musicians, with stages for adults and children

German :

Offener Abend für Musiker/innen, mit Bühnen für Erwachsene und Kinder

Italiano :

Serata aperta ai musicisti, con stage per adulti e bambini

Espanol :

Velada abierta a los músicos, con escenarios para adultos y niños

