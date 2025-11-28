Jam et Scène Ouverte à Felzins Felzins

Jam et Scène Ouverte à Felzins

Quinte & Sens, étage du centre Felzins Lot

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants

Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants. Instruments à disposition. Rencontre conviviale, bar associatif ouvert.

Quinte & Sens, étage du centre Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 64 70 07

English :

Open evening for musicians, with stages for adults and children

German :

Offener Abend für Musiker/innen, mit Bühnen für Erwachsene und Kinder

Italiano :

Serata aperta ai musicisti, con stage per adulti e bambini

Espanol :

Velada abierta a los músicos, con escenarios para adultos y niños

