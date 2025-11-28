Jam et Scène Ouverte à Felzins Felzins
Jam et Scène Ouverte à Felzins
Quinte & Sens, étage du centre Felzins Lot
Gratuit
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants
Soirée ouverte aux musicien·nes, avec scènes pour adultes et enfants. Instruments à disposition. Rencontre conviviale, bar associatif ouvert. .
Quinte & Sens, étage du centre Felzins 46270 Lot Occitanie +33 5 65 64 70 07
English :
Open evening for musicians, with stages for adults and children
German :
Offener Abend für Musiker/innen, mit Bühnen für Erwachsene und Kinder
Italiano :
Serata aperta ai musicisti, con stage per adulti e bambini
Espanol :
Velada abierta a los músicos, con escenarios para adultos y niños
