JAM LES PIEDS DANS L’EAU 27 au 30 Août 2026, A DEFINIR, Breizh

Informations pratiques

JAM LES PIEDS DANS L’EAU 27 au 30 Août 2026 27 – 29 août A DEFINIR Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

JAM LES PIEDS DANS L’EAU, 11ème édition, jeudi 27 au 30 Août 2026, Tregunc Kersidan

Version élargie cette année, du jeudi soir au dimanche !

La JAM LES PIEDS DANS L’EAU est un week-end de Jam de Contact improvisation.

Cet évenement est organisé par la compagnie du haut et soutenu par la MJC Le Sterenn à Tregunc.

​​Nous proposons des cycles de trois heures alternant entre des temps de JAM à des temps de PAUSE.

JAM, PAUSE, JAM, PAUSE …etc !

Cette proposition souhaite prendre soin tant des espaces de Jam que des espaces de « pause » ( baignades, repas partagés, échanges et tout et tout).

Le studio est bien entendu disponible sur l’ensemble du week-end.

La Jam les Pieds dans l’eau commence le jeudi 27 Août et se termine le Dimanche 30 Août 2026.

DÉROULÉ

Jeudi 27 Août 2026

18h/20h : Atelier découverte du contact improvisation ouvert à tous.tes, débutant.e.s, curieuses.eux bienvenu.e.s

20h : Pique nique d’arrivée à la façon auberge espagnole

Vendredi 28 Aout 2026

10h/13h: Cercle d’ouverture et d’acceuil J1, suivi d’une JAM avec entrée en jam

13h / 16h Pause – Installation, arrivée

​16h / 19h JAM

19h / 22h Pause

22h / 01h JAM

01h / 04h Pause nuit

04h / 07h Pause nuit

07h / 10h Pause nuit

Samedi 29 Août 2026

10h / 13h Cercle d’acceuil J2, suivi d’une JAM avec entrée en jam

13h / 16h Pause

​16h / 19h JAM

19h / 22h Pause

22h / 01h JAM

01h / 04h Pause nuit

04h / 07h Pause nuit

07h / 10h Pause nuit

Dimanche 30 Août 2026

10h / 13h JAM

13h Cercle de fin

15h00 Rangement collectif

​

Quelques informations pratiques

INSCRIPTION

Si vous savez que vous venez, n’hésitez pas à nous le communiquer par mail.

Et si vous ne savez pas encore si vous venez, n’hésitez pas à venir.

POUR QUI ?

Novices, expert.e.s, joueureuses, bougeureuses, contacteureuses, musiciennes…

Curieuses.eux et/ou amoureux du Contact improvisation et de l’improvisation, vous êtes les bienvenu.e.s !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

C’est QUOI UNE JAM ?

« Espace privilégié permettant d’explorer librement sa pratique du Contact Improvisation dans un cadre clair – un lieu à la fois d’étude et de joie du corps en mouvement. » Citation emprunté à l’Association L.o.l.m

​​

LIEU & ADRESSE

Salle des Brigantines, studio la dunette.

Chemin des sables, Kerlin , plage de Kersidan, 29 910 Trégunc.

PARTICIPATION

Adhésion à la cie Du Haut – Libre, à partir de 5€

& une Paf libre et responsable

​

NE PAS OUBLIER

Son plus beau jogging, genouillères, maillot de bain, tong, crèmes solaires, ciré, bottes, pulls, chaussettes…

​​

REPAS

Il n’y a pas d’accès à un espace cuisine cette année !!!!! Pas de frigo, ni de moyen de rechauffer sur place.

En revanche, nous aurons acces à une salle dédiée au repas (mais pas équipée).

En plus, une petite salle à l’arrière du studio de danse nous permettra d’inventer un espace « grignotte » à partager.

Il n’y rien sur place pour cuisiner, prévoir pique nique, glacière, couvert etc.

Si vous avez des bouilloires, riz-cocker, thermos, cafetière à piston… n’hésitez pas à amener.

Accès à petits commerces en voiture si besoin (fermé j’imagine le dimanche ).

Il est préférable de prévoir en amont si possible.

ps : Nous proposons à chacun.e d’être autonome pour la préparation de ses repas. En revanche, d’expérience ce qui arrive souvent c’est que le groupe choisit de partager les repas à la façon auberge espagnole.

COVOITURAGE

Si besoin en partage en lien frama ( à venir ) pour s’arranger collectivement pour du covoiturage (en m’indiquant trajet et demande ou propose).

Gare proche : Concarneau 7 km/ Quimper 25 km / Rosporden.

ORGANISATION – AMBIANCE – CONFORT

Un coin bibliothèque sera installé en bord d’espace de jam.

Si vous avez des coussin, livres, guirlandes, multiprise … de quoi faire un petit coin sympa pour bouquiner.

​​

HÉBERGEMENT POSSIBLE

(5 min à pieds du studio de danse): Camping Le Suroit, 2265 route de la corniche 29 910 Tregunc. contact@ / 0298500176 . Ils sont au courant de cet événement. Emplacements tentes et mobilhome. Nous vous laissons totalement autonome sur la question du logement.

Il n’est plus possible de dormir en camion sur le parking de la salle. Un parking pour camion n’est pas loin ( 1Km).

DES QUESTIONS?

N’hésitez pas à me contacter par mail idéalement : cieduhaut@gmail.com en précisant dans l »objet « Jam les pieds dans l’eau ».

https://www.facebook.com/events/939364831948222/

A DEFINIR Breizh Breizh 29900 Cangas Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:cieduhaut@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/939364831948222/ »}] https://www.facebook.com/events/939364831948222/ AVEN

JAM LES PIEDS DANS L’EAU, 11ème édition, jeudi 27 au 30 Août 2026, Tregunc Kersidan