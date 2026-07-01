LE ONE LATINO FESTIVAL, A DEFINIR, Breizh

Informations pratiques

LE ONE LATINO FESTIVAL 4 – 6 septembre A DEFINIR Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T19:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00

https://my.weezevent.com/le-one-latino-festival

Hola hola les amis !

J’espère que vous allez bien ❤️

Ca y est !!! C’est le moment de vous présenter tous les Artistes pour cette première édition au One Latino Festival ✈️

ON a le grand plaisir de vous annoncer qu’on sera accompagné par:

Jasmine Styling – Bachata Moderna et foot Work bachata .

Aurore Limmois – Salsa cubaine Casino , Styling et salsa suelta .

Grégory Mossion et Xavila – Rueda de Casino et Son Cubain .

Espérance Ntadi et Lauré Na Baila – Semba & Konpa .

Will Mp et Nad – Bachata dominicaine .

Giorgio Rod et Angie – Bachata Moderna.

Ruben Rodriguez Bullain – Bachata Moderna, animateur et musicien.

Julio Moré – Reggaeton.

Ydel Gomez Abreu – Salsa cubaine Casino, bachata Moderna, musicien et animateur .

DJ Ron Anka – invité especial .

DJ William Roges

DJ Will Mp

David Sagástegui & Fusion Latina – CONCERT LIVE

Ariel Hernandez – musicien

Duniel Rodriguez – musicien

Mitchell Quignon – musicien

Ruben Rodriguez Bullain – musicien

Ydel Gomez – musicien

On a créé un groupe de musique traditionnelle cubaine pour cette occasion !

» GROUPE AMIGOS »

Au plaisir de vous retrouver pour ce bon week-end dans un cadre plus que sympa !!!

Plus de 20h de cours proposés dans 3 pistes de danse !

2 soirées ( vendredi et samedi soir ) , 2 salles , 2 ambiances. 2 concerts Lives ( vendredi et samedi ) Un garden Latino Party le dimanche après-midi !!!

Hâte de vous retrouver les copains !!!

Voici le lien de la billetterie juste ici : https://my.weezevent.com/le-one-latino-festival

https://www.facebook.com/events/26320485007646985/

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