LE ONE LATINO FESTIVAL, A DEFINIR, Breizh
vendredi 4 septembre 2026 · A DEFINIR · Breizh
Informations pratiques
LE ONE LATINO FESTIVAL 4 – 6 septembre A DEFINIR Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T19:00:00+02:00 – 2026-09-06T21:00:00+02:00
https://my.weezevent.com/le-one-latino-festival
Hola hola les amis !
J’espère que vous allez bien ❤️
Ca y est !!! C’est le moment de vous présenter tous les Artistes pour cette première édition au One Latino Festival ✈️
ON a le grand plaisir de vous annoncer qu’on sera accompagné par:
Jasmine Styling – Bachata Moderna et foot Work bachata .
Aurore Limmois – Salsa cubaine Casino , Styling et salsa suelta .
Grégory Mossion et Xavila – Rueda de Casino et Son Cubain .
Espérance Ntadi et Lauré Na Baila – Semba & Konpa .
Will Mp et Nad – Bachata dominicaine .
Giorgio Rod et Angie – Bachata Moderna.
Ruben Rodriguez Bullain – Bachata Moderna, animateur et musicien.
Julio Moré – Reggaeton.
Ydel Gomez Abreu – Salsa cubaine Casino, bachata Moderna, musicien et animateur .
DJ Ron Anka – invité especial .
DJ William Roges
DJ Will Mp
David Sagástegui & Fusion Latina – CONCERT LIVE
Ariel Hernandez – musicien
Duniel Rodriguez – musicien
Mitchell Quignon – musicien
Ruben Rodriguez Bullain – musicien
Ydel Gomez – musicien
On a créé un groupe de musique traditionnelle cubaine pour cette occasion !
» GROUPE AMIGOS »
Au plaisir de vous retrouver pour ce bon week-end dans un cadre plus que sympa !!!
Plus de 20h de cours proposés dans 3 pistes de danse !
2 soirées ( vendredi et samedi soir ) , 2 salles , 2 ambiances. 2 concerts Lives ( vendredi et samedi ) Un garden Latino Party le dimanche après-midi !!!
Hâte de vous retrouver les copains !!!
Voici le lien de la billetterie juste ici : https://my.weezevent.com/le-one-latino-festival
https://www.facebook.com/events/26320485007646985/
A DEFINIR Breizh Breizh 29900 Cangas Finistère Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1119, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «
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