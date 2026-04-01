JAM SESSION CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

Encausse-les-Thermes

JAM SESSION

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

Avril en musique au Café le Pot aux Roses préparez-vous à vibrer !

Jam session

Débarquez comme vous êtes pour vous détendre, déjeuner, écouter, chiller le tout en musique live ! .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

April music at Café le Pot aux Roses: get ready to rock!

L’événement JAM SESSION Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE