JAM SESSION CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
JAM SESSION CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes dimanche 12 avril 2026.
Encausse-les-Thermes
JAM SESSION
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26
Avril en musique au Café le Pot aux Roses préparez-vous à vibrer !
Jam session
Débarquez comme vous êtes pour vous détendre, déjeuner, écouter, chiller le tout en musique live ! .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
April music at Café le Pot aux Roses: get ready to rock!
L’événement JAM SESSION Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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