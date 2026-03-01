Jam Session Jazz Ecole de musique Pontchâteau

Jam Session Jazz

Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Concert Jam Session Jazz

Vendredi 20 mars à 20h, à la salle Michel Legrand, école de musique de Pont-Château

Entrée libre

Vous êtes musicien, amateur, professionnel, en groupe constitué ou solo, venez expérimenter ou redécouvrir le plaisir de la jam session !

Nicolas Rousserie, guitariste invité, entouré des musiciens de l’association Jazz en Retz, présenteront quelques standards de jazz en ouverture avant de laisser la place aux musiciens volontaires pour jouer avec eux. A vos instruments !

Renseignements et inscriptions Ecole de musique 02 40 88 07 06 .

Ecole de musique 10 rue Toulifaut Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

