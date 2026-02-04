Jam Session, La malterie, Lille

Jam Session Mercredi 4 mars, 20h30 La malterie Nord

️ Accès libre avec une adhésion de 1 € à la Malterie (valable pour toute la saison 2025-2026).

Ambiance électrique, improvisations enflammées et rencontres musicales : la scène jazz lilloise s’anime un mercredi par mois, de novembre 2025 à mai 2026.

Ces soirées sont organisées en partenariat avec l’association et le collectif lillois Muzzix, ainsi qu’avec la Malterie. Elles s’ouvrent par un concert des élèves du Département Jazz du Conservatoire de Lille, avant de laisser place à une jam session ouverte à tous les musiciens : débutants, confirmés ou simples curieux sont les bienvenus.

Une belle occasion de découvrir des musiciens talentueux, de partager un moment autour du jazz et de vivre une soirée conviviale et festive.

Informations pratiques

Mercredi 4 février 2026 – 20h30

La Malterie, 250bis Boulevard Victor Hugo, Lille

️ Accès libre, sans réservation, adhésion annuelle de 1€ à la malterie, à régler en espèces (valable pour toute la saison 2025-2026).

Merci de penser à apporter de la monnaie.

Les jam sessions du Conservatoire sont de retour à la Malterie !