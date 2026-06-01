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Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche samedi 27 juin 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 21360 Bligny-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Tarif enfant Tarif enfant

Bligny-sur-Ouche

Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche

Terrain de foot Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche
Inscription avant le 20 juin au 06 07 57 38 05   .

Terrain de foot Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 57 38 05 

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English : Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche

L’événement Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pouilly Bligny

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