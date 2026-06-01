Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche
Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche samedi 27 juin 2026.
Bligny-sur-Ouche
Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche
Terrain de foot Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche
Inscription avant le 20 juin au 06 07 57 38 05 .
Terrain de foot Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 57 38 05
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English : Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche
L’événement Jambon à la broche du foot Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pouilly Bligny
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