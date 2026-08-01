Informations pratiques

Saint-Georges-de-Luzençon

JAM’S (festivals de fanfares)

Echo des Avens Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fanfares de villages, village en fanfares . Chaque année, les Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques et ambulatoire rassemblent une centaine de fanfarons de tout poil pour une compétition loufoque, amicale et bénévole.

Nombreuses fanfares

buvette et petite restauration sur place

Jardin de la Mairie (replis salle des fêtes en cas d’intempéries)



Vendredi

Ouverture du festival



Samedi

Répétition en public

Apéritif en fanfares

Joutes de fanfares

Nuit des fanfares



Dimanche

Midi Remise des prix à la Mairie et apéritif musical



Entrée à prix libre .

Echo des Avens Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 86 73 23 73 contact@echodesavens.fr

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English :

Fanfares de villages, village en fanfares . Every year, the Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques et ambulatoire brings together a hundred or so fanfarons of all stripes for a zany, friendly and voluntary competition.

L’événement JAM’S (festivals de fanfares) Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)