JAM’S (festivals de fanfares) Saint-Georges-de-Luzençon
samedi 29 août 2026 · Saint-Georges-de-Luzençon
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Luzençon
JAM’S (festivals de fanfares)
Echo des Avens Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fanfares de villages, village en fanfares . Chaque année, les Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques et ambulatoire rassemblent une centaine de fanfarons de tout poil pour une compétition loufoque, amicale et bénévole.
Nombreuses fanfares
buvette et petite restauration sur place
Jardin de la Mairie (replis salle des fêtes en cas d’intempéries)
Vendredi
Ouverture du festival
Samedi
Répétition en public
Apéritif en fanfares
Joutes de fanfares
Nuit des fanfares
Dimanche
Midi Remise des prix à la Mairie et apéritif musical
Entrée à prix libre .
Echo des Avens Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie +33 7 86 73 23 73 contact@echodesavens.fr
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English :
Fanfares de villages, village en fanfares . Every year, the Joutes Aveyronnaises de Musiques acoustiques et ambulatoire brings together a hundred or so fanfarons of all stripes for a zany, friendly and voluntary competition.
L’événement JAM’S (festivals de fanfares) Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)