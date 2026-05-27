Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ Atelier Anne-Elisabeth Hamelle Montrouge Samedi 30 mai, 17h00

Ne manquez pas ce rendez-vous musical exclusif au cœur de la création montrougienne

Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des Artistes de Montrouge, Jann Halexander vous invite à un concert intimiste chez l’habitant ce samedi 30 mai à 17h. Accompagné sur scène par le talentueux Claudio Zaretti, l’artiste partagera un moment suspendu et privilégié avec le public. Entre émotion et poésie, il interprétera entre autres les chansons de son dernier album, LIBREVILLE CONFIDENTIEL.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir son univers musical singulier dans un cadre chaleureux et de proximité. Ne manquez pas ce rendez-vous musical exclusif au cœur de la création montrougienne.

17h

52 Avenue Aristide Briand

92120 Montrouge

Téléphone : 06.60.41.92.58

Entrée libre, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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Atelier Anne-Elisabeth Hamelle 52 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge Quartier Vieux Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine



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