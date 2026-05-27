Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ Atelier Anne-Elisabeth Hamelle Montrouge

Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ Atelier Anne-Elisabeth Hamelle Montrouge

Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ Atelier Anne-Elisabeth Hamelle Montrouge samedi 30 mai 2026.

Lieu : Atelier Anne-Elisabeth Hamelle

Adresse : 52 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge

Ville : 92120 Montrouge

Département : Hauts-de-Seine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Jann Halexander en concert ‘Coeur Canari’ Atelier Anne-Elisabeth Hamelle Montrouge Samedi 30 mai, 17h00

Ne manquez pas ce rendez-vous musical exclusif au cœur de la création montrougienne

Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des Artistes de Montrouge, Jann Halexander vous invite à un concert intimiste chez l’habitant ce samedi 30 mai à 17h. Accompagné sur scène par le talentueux Claudio Zaretti, l’artiste partagera un moment suspendu et privilégié avec le public. Entre émotion et poésie, il interprétera entre autres les chansons de son dernier album, LIBREVILLE CONFIDENTIEL.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir son univers musical singulier dans un cadre chaleureux et de proximité. Ne manquez pas ce rendez-vous musical exclusif au cœur de la création montrougienne.
17h
52 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Téléphone : 06.60.41.92.58
Entrée libre, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

1
 

Atelier Anne-Elisabeth Hamelle 52 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge Quartier Vieux Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire