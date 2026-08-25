Jardin au Naturel Arudy
mercredi 30 septembre 2026 · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Jardin au Naturel
Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Vous aimez jardiner et vous souhaitez contribuer à préserver l’environnement ? Ne manquez pas notre atelier passionnant sur le compostage et le jardinage au naturel. À l’issue de l’atelier, chaque participant se verra offrir un composteur et un bioseau pour démarrer facilement son propre compostage à domicile et réduire son empreinte écologique !
En partenariat avec le Potager du futur Réservation obligatoire (places limitées).
Lieu confirmé à l’inscription. .
Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr
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English : Jardin au Naturel
L’événement Jardin au Naturel Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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