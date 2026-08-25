Informations pratiques

Arudy

Jardin au Naturel

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Vous aimez jardiner et vous souhaitez contribuer à préserver l’environnement ? Ne manquez pas notre atelier passionnant sur le compostage et le jardinage au naturel. À l’issue de l’atelier, chaque participant se verra offrir un composteur et un bioseau pour démarrer facilement son propre compostage à domicile et réduire son empreinte écologique !

En partenariat avec le Potager du futur Réservation obligatoire (places limitées).

Lieu confirmé à l’inscription. .

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 23 97 eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

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English : Jardin au Naturel

L’événement Jardin au Naturel Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées