Jardin créole 2.0, POC IDDOM, Capesterre-Belle-Eau

Jardin créole 2.0 5 et 6 juin POC IDDOM Guadeloupe

limités à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:30:00+02:00

Découvrez un jardin aquaponique clé en main.

Une aquaponie fonctionnelle, afin de la rendre accessible au plus grand nombre. En effet, ce mode de production présente de nombreux atouts en régions tropicales : pas besoin de surfaces agricoles, légumes produits toute l’année sans aucun traitement chimique, très faible consommation d’eau, produits ultra-frais et de très grande qualité gustative (aromates, …).

POC IDDOM L’HABITUEE 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU Capesterre-Belle-Eau 97130 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.49.20.40 https://www.iddom.net [{« type »: « phone », « value »: « 0690.49.20.40 »}, {« type »: « email », « value »: « fru00e9deric.galan@iddom.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.iddom.net »}] Frédéric Galan vous propose une immersion dans la magie de l’aquaponie

Frédéric Galan vous plonge dans le monde de l’aquaponie

Frédéric Galan