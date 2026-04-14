Un regard renouvelé sur un patrimoine emblématique de notre territoire, le fruit à pain, EXPLOITATION DACALOR – Gîte Flane, Capesterre-Belle-Eau

Un regard renouvelé sur un patrimoine emblématique de notre territoire, le fruit à pain 5 et 7 juin EXPLOITATION DACALOR – Gîte Flane Guadeloupe

Visite gratuite – Réservée aux scolaires le vendredi juin 2026 et tout public pour le dimanche juin 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:15:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les Amis du Fruit à Pain vous propose une immersion unique au cœur du premier verger d’arbres à pain de la Guadeloupe. Sous le thème « La vue », les 5 & 7 juin 2026, vous êtes invités à porter un regard nouveau sur le fruit à pain :

• observer ses formes, ses textures et son évolution

• comprendre son rôle dans notre environnement

• redécouvrir sa place dans notre patrimoine culturel et alimentaire

Une découverte au cœur d’un verger

Nous vous invitons à explorer le premier verger d’arbres à pain de l’exploitation DACALOR, situé à Capesterre-Belle-Eau.

️ Ateliers, découvertes et dégustations

Pour mettre lumière les multiples usages du fruit à pain, agriculteurs, agrotransformateurs et passionnés partageront leurs connaissances et leurs pratiques dans un esprit d’échange et de transmission.

Des dégustations viendront poursuivre l’éveil de vos sens et révéler toute la richesse culinaire de ce fruit aux milles possibilités.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Que vous soyez curieux, amateur de nature, passionné de gastronomie ou simplement en quête de découvertes, venez partager avec nous un moment authentique, convivial et riche en enseignements.

Les Amis du Fruit à Pain vous attendent nombreux pour célébrer ensemble ce patrimoine vivant !

EXPLOITATION DACALOR – Gîte Flane 463 RUE MARIE MULATRE CAMBREFORT 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Capesterre-Belle-Eau 97130 Guadeloupe Guadeloupe 0690388772 À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les Amis du Fruit à Pain propose une immersion unique au cœur du premier verger d’arbre à pain de la Guadeloupe. Sous le thème « La vue », les 5 & 7 juin 2026, vous êtes invités à porter un regard nouveau sur le fruit à pain :

• observer ses formes, ses textures et son évolution

• comprendre son rôle dans notre environnement

• redécouvrir sa place dans notre patrimoine culturel et alimentaire

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Une découverte au cœur du premier verger de fruit à pain

Nous vous invitons à explorer le 1er verger d’arbres à pain de l’exploitation DACALOR, situé à Capesterre-Belle-Eau.

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️ Ateliers, découvertes et dégustations

Pour mettre lumière les multiples usages du fruit à pain, agriculteurs, agrotransformateurs et passionnés partageront leurs connaissances et leurs pratiques dans un esprit d’échange et de transmission.

Des dégustations viendront poursuivre l’éveil de vos sens et révéler toute la richesse culinaire de ce fruit aux milles possibilités.

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Un rendez-vous à ne pas manquer

Que vous soyez curieux, amateur de nature, passionné de gastronomie ou simplement en quête de découvertes, venez partager avec nous un moment authentique, convivial et riche en enseignements.

Les Amis du Fruit à Pain vous attendent nombreux pour célébrer ensemble ce patrimoine vivant ! Présence de parking au niveau de l’école

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les Amis du Fruit à Pain nous vous proposons une immersion unique au cœur du premier verger d’arbre à pain de la Guadeloupe. Sous le thème « La vue », les 5 …

©Dimitri DACALOR