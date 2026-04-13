Jardin d’artiste dans son écrin végétal, Jardin Lacore, Saint-Pardoux-d’Arnet

Jardin d’artiste dans son écrin végétal 5 – 7 juin Jardin Lacore Creuse

6€, 4€ pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nouvelles sculptures mosaïquées en émaux de verre dont un couple enlacé dans le petit bois au dessus du labyrinthe ! à découvrir ! ainsi que 700 variétés d’arbres et arbustes dont une collection de 50 hêtres différents !

Jardin Lacore 2 lieu-dit La Core, 23260 Saint-Pardoux-d’Arnet, France Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine https://jardin-lacore.fr Entre le plateau de Millevaches et les Combrailles, Alain Gribet, vétérinaire, s’installe en 1980 au lieu-dit La Core, situé à une altitude d’un peu plus de 700 mètres. Dès lors, il entame des plantations d’arbres aux essences variées. Il faudra patienter 41 ans pour découvrir un jardin, composé comme une œuvre d’art totale par ce jardinier également sculpteur-mosaïste animalier.

En 2001, il utilise 1 500 ifs pour concevoir un labyrinthe de 2 500 m² qui s’admire depuis le haut d’une tour en granit. Ce dédale a atteint aujourd’hui une belle maturité et constitue un des éléments essentiels du lieu. Plus loin, une serre ornementale magnifiquement restaurée abrite un arbre majestueux en bois flotté, aux frondaisons agrémentées de tesselles richement colorées. Différentes ambiances se découvrent au fil de la déambulation, alternant entre massifs, potager, verger, étangs et une importante collection d’une cinquantaine de hêtres, d’érables, de bouleaux et de saules peu courants. Des bancs, clôtures, tables de rempotage, enseignes sont réalisés en bois flotté glané sur les côtes de Charente-Maritime. Ces créations et plusieurs animaux en mosaïque s’intègrent avec délicatesse dans une succession d’espaces ouverts ou fermés, réguliers ou champêtres. Ainsi, le visiteur sera charmé et conquis par des félins, coccinelle, perroquet, poulpe, toucan, chiens, sanglier, cerf, dragon… émaillant le domaine qui offre par endroits de belles vues sur la campagne environnante. Les couleurs chatoyantes des sculptures, en clin d’œil aux créatures fantastiques réalisées par Gaudi au parc Güell à Barcelone (Espagne), animent les camaïeux de verts de ce lieu intime, magique et surprenant.

Nouvelles sculptures mosaïquées en émaux de verre dont un couple enlacé dans le petit bois au dessus du labyrinthe ! à découvrir ! ainsi que 700 variétés d’arbres et arbustes dont une collection de !…

©Bruno Griffon photographe et Octave Gribet ayant droit