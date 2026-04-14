Jardin de Demain, Jardin de Demain, La Mure

Jardin de Demain 6 et 7 juin Jardin de Demain Isère

Aucune condition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Je propose une visite guidée du jardin, avec l’expérience de 40 ans d’enseignement sur un campus du paysage

Jardin de Demain 38350 La Mure d’Isère, La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0628058479 Tout jeune jardin, début de création en 2021, qui se veut être un jardin vivrier d’ornement. L’architecture du jardin est essentielle, dans son tracé. Présence sur le site depuis novembre 2022 d’une serre Walipini, serre enterrée.

Ce jardin fait suite au jardin que nous ouvrions dans le nord de la France sous le nom de « Demain au jardin ».

Le jardins doivent évoluer rapidement face aux aléas climatiques Bus à 100m du jardin et parking près du jardin

Je propose une visite guidée du jardin, avec l’expérience de 40 ans d’enseignement sur un campus du paysage

©Gérard Hennion