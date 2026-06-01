Jardin de La Bouthière, Jardin de la Bouthière, Chenôves

Jardin de La Bouthière 6 et 7 juin Jardin de la Bouthière Saône-et-Loire

Tarif : 5 € au profit de l’Association Jardins & Santé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Des visites guidées à 15h et 17h sont disponibles pour découvrir le Jardin de la Bouthière.

Aux alentours d’une élégante demeure du XVIIe siècle dans un parc de 5 ha planté d’essences rares, vous découvrirez trois chambres de verdure aux ambiances contrastées, savant équilibre de rigueur et de charme.

Les allées du potager bordé de buis taillés vous mèneront au jardin romantique, où pivoines et roses anciennes se mêlent dans un foisonnement de vivaces à l’anglaise.

Le jardin vert fait la part belle aux topiaires et aux feuillages dans toutes leurs nuances. Un lieu en constante évolution, exemple impressionnant de ce qu’a pu créer en peu de temps , une jardinière passionnée.

Jardin de la Bouthière La Bouthiere, 71390 Chenôves, France Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0664472140 https://www.jardins-sante.org/index.php/bourgogne-et-franche-comte/39-visite-des-jardins/bourgogne-et-franche-comte/337-jardins-de-la-bouthiere Aux alentours d’une élégante demeure du XVIIe siècle dans un parc de 5 ha planté d’essences rares, vous découvrirez trois chambres de verdure aux ambiances contrastées, savant équilibre de rigueur et de charme.

Les allées du potager bordé de buis taillés vous mèneront au jardin romantique, où pivoines et roses anciennes se mêlent dans un foisonnement de vivaces à l’anglaise. Le jardin vert fait la part belle aux topiaires et aux feuillages dans toutes leurs nuances. Un lieu en constante évolution, exemple impressionnant de ce qu’a pu créer en peu de temps , une jardinière passionnée.

Des visites guidées à 15h et 17h sont disponibles pour découvrir le Jardin de la Bouthière.

© Jardin de La Bouthière