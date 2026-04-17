RDV aux jardins Les jardins de la Bouthière Chenôves

Chenôves

RDV aux jardins

Les jardins de la Bouthière La Bouthière Chenôves Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour les Rendez Vous au Jardin un jardin secret, au sein d’un parc de 5ha doté d’arbres centenaires, ouvre pour vous ses portes.

Un jardin à l’anglaise au charme certain, où les propriétaires jardiniers du lieu vous accueilleront personnellement.

Des visites guidées Mes petits secrets de jardinière vous seront proposées par la propriétaire les samedi et dimanche à 15h et 17h. .

Les jardins de la Bouthière La Bouthière Chenôves 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 47 21 40 sylviedeshayes@yahoo.fr

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English :

L’événement RDV aux jardins Chenôves a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II