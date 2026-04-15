Jardin de la Chevallerie visite libre et Encres croisées slam, violon et accordéon Sourdeval-les-Bois Gavray-sur-Sienne

Gavray-sur-Sienne

Jardin de la Chevallerie visite libre et Encres croisées slam, violon et accordéon

Sourdeval-les-Bois Lieu-dit La Chevalerie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Jardin de la Chevallerie, un jardin privé de 6500 m2 avec près de 400 espèces de végétaux, marres, poissons rouges, oiseaux sauvages, libellules, tritons…

30 et 31 mai 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h) et concert du duo Cordes avides, David Lebreton et Denis Bailhache proposent des arrangements pour 2 guitares et voix autour de la chanson française et des pièces instrumentales alliant répertoire de la guitare classique au musiques populaires de divers pays (15h, 16h15 et 17h30)

6 juin 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h) et Encres croisées slam, violon et accordéon Les Souffleuses de vers (16h30)

7 juin 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h) et Le petit peuple de Pia textes, violon et accordéon diatonique Les Souffleuses de vers (16h et 17h)

13 et 14 juin 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h), association Do In Art avec performances d’artistes peintres & atelier d’initiation à l’aquarelle et concert du duo Cordes avides (guitare/voix 15h, 16h15 et 17h30)

20 juin 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h) et Contes du coq à l’âne un savant mélange de théâtre, conte et chant avec Christine Lefort (15h, 16h et 17h)

21 juin 2026 visite libre (10h-12h et 14h-18h)

Les animations et activités proposées sont susceptibles d’être annulées en fonction de la météo et/ou de la disponibilité des artistes.

Une rémunération au chapeau est proposée pour encourager les artistes à revenir, merci pour eux. .

Sourdeval-les-Bois Lieu-dit La Chevalerie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie lejardindelachevallerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardin de la Chevallerie visite libre et Encres croisées slam, violon et accordéon

L’événement Jardin de la Chevallerie visite libre et Encres croisées slam, violon et accordéon Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-04-15 par Coutances Tourisme