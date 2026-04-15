Spectacle : Le petit peuple de Pia, Jardin de la Chevallerie, Gavray-sur-Sienne

Spectacle : Le petit peuple de Pia Dimanche 7 juin, 16h00, 17h00 Jardin de la Chevallerie Manche

Durée 30 min, participation libre, prévoir de quoi s’installer par terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez déambuler librement dans ce vaste jardin d’amateurs de 6 500m² au milieux de plus de 400 espèces de plantes et profitez de la quiétude des lieux.

Pour égayer votre visite, plusieurs artistes ont accepté bénévolement de consacrer de leur temps pour pour vous sensibiliser à leurs arts et vous divertir :

– les 30-31 mai et 13-14 juin, à 15:00, 16:15 et 17:30 David Lebreton et Denis Bailhache qui forment « Le duo Cordes avides » proposent des arrangements pour 2 guitares et voix autour de la chanson française, ainsi que des pièces instrumentales alliant le répertoire de la guitare classique à celui de musiques populaires de différents pays ;

– le 6 juin à 16:30 « Encres croisées« , slams écrits et interprétés par Ann-Cairn, accompagnée par Josy au violon et Marie-Laure à l’accordéon ;

– le 7 juin à 16h00 et à 17:00 « Le petit peuple de Pia« , textes de Pia Perrot interprétés par Ann-Cairn et Christine, accompagnées par Josy au violon et Marie-Laure à l’accordéon diatonique ;

– les 13 et 14 juin l’association « Do In Art » qui présent des artistes peintres qui performent en direct et propose des ateliers gratuits d’initiation à l’aquarelle et au dessin. Des expositions d’œuvres sont prévues ;

– le 20 juin à 15:00, 16:00 et 17:00, Christine Lefort présente « Contes du coq à l’âne« , un mélange d’histoires les unes au bout des autres, ponctuées de chansons. Un savant mélange de théâtre, conte et chant !

Jardin de la Chevallerie 23 route de la Chevallerie, Sourdeval-les-bois, 50450 Gavray-sur-Sienne Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie https://www.facebook.com/profile.php?id=61569700781770 Jardin privé d’amateurs créé en 2005 présentant environ 200 espèces de végétaux sur 6 500 m². A la française, à l’anglaise, marres, oiseaux sauvages, libellules, tritons, rainettes. Parcours libre. Ardoises de présentation des plantes, objets de décoration. Présence d’artistes présentant leurs œuvres en fonction des disponibilités. Non adapté aux poussettes et fauteuils roulants, parking sur la voie publique.

Venez déambuler librement dans ce vaste jardin d’amateurs de 6 500m² au milieux de plus de 400 espèces de plantes et profitez de la quiétude des lieux.

©lejardindelachevallerie