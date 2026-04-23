Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne
Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne vendredi 5 juin 2026.
Angeac-Champagne
Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins
521 Rue Fontaine François Premier Roissac Angeac-Champagne Charente
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le jardin de type à l’anglaise , propose 600 variétés d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux massifs de vivaces.
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521 Rue Fontaine François Premier Roissac Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 25 38
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English :
The English-style garden features 600 varieties of trees and shrubs, as well as numerous perennial beds.
L’événement Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac