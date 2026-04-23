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Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne

Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 521 Rue Fontaine François Premier Roissac

Ville : 16130 Angeac-Champagne

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 0

Angeac-Champagne

Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins

521 Rue Fontaine François Premier Roissac Angeac-Champagne Charente

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Le jardin de type à l’anglaise , propose 600 variétés d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux massifs de vivaces.
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521 Rue Fontaine François Premier Roissac Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 25 38 

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English :

The English-style garden features 600 varieties of trees and shrubs, as well as numerous perennial beds.

L’événement Jardin de l’Ouche | Rendez-vous aux Jardins Angeac-Champagne a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Cognac

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