Jardin de Rollon à Ernée, Jardin de Rollon, Ernée

Jardin de Rollon à Ernée 5 – 7 juin Jardin de Rollon Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites guidées. Jardin paysager de 3500 m². Dans un jardin de passionnés de botanique, vous trouverez arbres, arbustes de collection, vivaces rares (iris, alstromères, géraniums vivaces) et ainsi que 300 variétés de rosiers tous étiquetés : botaniques, anciens, modernes et anglais (arbustifs, grimpants, lianes).

Courriel : raymond.danet@orange.fr – Tél. : 06 82 60 85 73

Entrée libre. Participation au profit de la recherche pour le cancer. Pour les groupes, réservation à l’avance.

En dehors des rendez-vous au jardin, visites guidées sur rendez-vous.

Jardin de Rollon 53500 Ernée Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire [{« link »: « mailto:raymond.danet@orange.fr »}] Jardin paysager de 3500m² de deux passionnés de rosiers et vivaces roses. Tous les rosiers (400 variétés) sains et robustes sont étiquetés. Visite libre, guidée pour les groupes sur réservation. Au GPS, préciser seulement Route de rollon

Visites guidées. Jardin paysager de 3500 m². Dans un jardin de passionnés de botanique, vous trouverez arbres, arbustes de collection, vivaces rares (iris, alstromères, géraniums vivaces) et ainsi de…

© Maxime Danet