Jardin de ville atypique, Jardin de ville atypique, Lambersart

Jardin de ville atypique Dimanche 7 juin, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 13h30, 14h00, 14h30 Jardin de ville atypique Nord

6 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Visite commentée, sur rendez-vous obligatoire

Merci de m’appeler au 06 89 36 32 06 pour réserver votre créneau.

Jardin de ville atypique 45 avenue Debuire du Buc 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 06 89 36 32 06 https://www.home-exterieur.fr/ https://www.instagram.com/home.exterieur/ [{« type »: « phone », « value »: « 0689363206 »}, {« type »: « email », « value »: « laurentmeriguet@hotmail.fr »}]

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Marie Lenders