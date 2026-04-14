Visite du Jardin Séquentiel, Jardin Séquentiel, Lambersart

Visite du Jardin Séquentiel Samedi 6 juin, 11h00, 11h30, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Jardin Séquentiel Nord

8 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Jardin d’une maison datant de 1930. Structuré et séquencé, il contient terrasse, bassin, carré de gazon, haies de hêtre et d’ifs, plantes vivaces, graminées et d’autres plantes intéressantes.

Jardin Séquentiel 69 avenue bailly Ducroquet 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 06 89 36 32 06 https://www.home-exterieur.fr/ https://www.instagram.com/home.exterieur/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 36 32 06 »}, {« type »: « email », « value »: « laurentmeriguet@hotmail.fr »}] Jardin d’une maison datant de 1930. Structuré et séquencé, il contient terrasse, bassin, carré de gazon, haies de hêtre et d’ifs, plantes vivaces, graminées et d’autres plantes intéressantes

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Marie Lenders