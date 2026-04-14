Jardin d’eau de l’Aubépré, Jardin de l’Aubépré, Gélaucourt

Jardin d’eau de l’Aubépré 5 – 7 juin Jardin de l’Aubépré Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Venez visiter le jardin d’eau de l’Aubépré à Gélaucourt, labellisé jardin remarquable. Cet espace ludique, apaisant et luxuriant vous accueille pour un moment de détente et de découverte ouvert à tous.

Jardin de l’Aubépré 3 rue Saint-Florentin 54115 Gelaucourt Gélaucourt 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le jardin d’eau de 8000 m2 constitue un patrimoine paysager unique, labellisé Jardin Remarquable. Créé en 1999 par Michel Capdevielle, Lionel Gonzalez et Raphaël Arnoult, il offre une large variété d’arbres, arbustes, vivaces et essences botaniques intégrée dans un environnement végétal naturel et regroupe une estimable collection de plantes de milieux humides habilement mise en scène.

Venez visiter le jardin d’eau de l’Aubépré à Gélaucourt, labellisé jardin remarquable. Cet espace ludique, apaisant et luxuriant vous accueille pour un moment de détente et de découverte ouvert à…

© Olivier Petit