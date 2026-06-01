Jardin des Arts, le rendez-vous de la sculpture & du monumental, Parc d’Ar Milin, Châteaubourg

Jardin des Arts, le rendez-vous de la sculpture & du monumental 5 – 7 juin Parc d’Ar Milin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

L’énergie et la joie artistique

Jardin des Arts : où la nature et l’art se rencontrent

Pour sa 24e édition, Jardin des Arts vous invite à découvrir le travail de cinq nouveaux artistes et à explorer l’énergie de leurs œuvres monumentales. Le décor, ici le parc Ar Milin’ et les espaces de la Ville de Châteaubourg, devient une galerie à ciel ouvert, un véritable lieu d’expérience. Entre ombre et lumière bois et métal équilibre et mouvement… l’art et la nature se rencontrent. Qu’elles soient sculptures totémiques installations interactives structures organiques ou œuvres hybrides chaque création dialogue avec le paysage et le spectateur. Laissez-vous guider par la quinzaine de propositions de ces cinq sculpteurs artistes plasticiens.

Jardin des Arts 2026 est une ode à la joie de créer où l’art devient un langage universel généreux vivant et sensible.

Parc d’Ar Milin Parc d’Ar Milin, Châteaubourg, Ille et Vilaine, Bretagne Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 00 30 91 http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/ http://www.facebook.com/jardindesarts35;https://www.instagram.com/jardindesarts35/ Des arbres centenaires, une rivière qui serpente, de jolis plans d’eau : le parc d’Ar Milin’ se découvre en toutes saisons pour le charme de son architecture naturelle, travaillée par de grands paysagistes depuis 50 ans.

L’énergie et la joie artistique

©StudioPygmalion