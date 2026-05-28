Jardin Lecoq, Élodie Cabos, Écho, Jardin Lecoq, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Jardin Lecoq · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Jardin Lecoq, Élodie Cabos, Écho 19 et 20 septembre Jardin Lecoq Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T06:45:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T06:45:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Inscrite dans le mouvement du parc, l’oeuvre se laisse traverser par ses usages, ses rythmes. Le tressage de l’osier, geste ancien, lent et précis, devient matière à relier le corps au paysage. Le confident Écho n’est plus un meuble mais un lieu : il invite à ralentir, à regarder, à respirer. Une parenthèse dans le quotidien.
Jardin Lecoq. Face à l’oeuvre Dans la mémoire des crapauds de Mark Brusse
Jardin Lecoq avenue vercingétorix 63000 clermont ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Inscrite dans le mouvement du parc, l’oeuvre se laisse traverser par ses usages, ses rythmes. Le tressage de l’osier, geste ancien, lent et précis, devient matière à relier le corps au paysage. Le un…
© Ville Clermont-Ferand
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