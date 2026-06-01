Loge-Fougereuse

Jardin ouvert bien être

4 La Brairie Loge-Fougereuse Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

JARDIN OUVERT Bien-Être à la Brairie Terre d’Étoiles

Venez découvrir un salon du bien-être convivial et authentique de 10H à 18H. Rencontrez 20 thérapeutes, artisans et créateurs, participez à des ateliers et conférences gratuits, et profitez d’un espace restauration sur place.

Salon du Bien-Être A la Brairie Terre d’étoiles

Dans un cadre verdoyant et chaleureux, venez découvrir un salon du bien-être unique, organisé dans le jardin d’un particulier. Une vingtaine de thérapeutes, artisans et créateurs passionnés vous accueillent pour partager leurs savoir-faire et leurs univers. Tout au long de la journée, profitez d’ateliers et de conférences gratuits dans une ambiance conviviale, authentique et bienveillante. Un food truck sera également présent pour vous permettre de vous restaurer sur place.

Un rendez-vous placé sous le signe de la rencontre, du partage et du ressourcement. .

4 La Brairie Loge-Fougereuse 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 88 68 14 guyotfrederique2@gmail.com

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English :

JARDIN OUVERT Bien-Être à la Brairie Terre d’Étoiles

Come and discover a friendly and authentic well-being fair from 10 am to 6 pm. Meet 20 therapists, artisans and creators, take part in free workshops and conferences, and enjoy an on-site catering area.

L’événement Jardin ouvert bien être Loge-Fougereuse a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin