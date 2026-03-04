Jardin partagé à Poncin (01), Jardin Partagé au pied des Remparts, Poncin

Jardin partagé à Poncin (01) 5 et 7 juin Jardin Partagé au pied des Remparts Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En considération du thème sur la vue, tout sera mis en exergue pour le plaisir des yeux dans notre environnement.

Des ateliers seront mis en place pour les visiteurs du jardin partagé : observation de la biodiversité, activité ludique, ou artistique (ex : dessin ou peinture).

Jardin Partagé au pied des Remparts Quai du Veyron 2 Place Feltin 01450 PONCIN Poncin 01450 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0610697586 https://www.lesliensponcinois.fr Dans le centre historique du village médiéval de Poncin, le jardin partagé se trouve au pied des remparts. A proximité du lieu où se trouvait le pont-levis protégeant le château des seigneurs de Thoire-et-Villars et son village, coule le Veyron, petit cours d’eau rejoignant la rivière d’Ain à quelques mètres.

Ce jardin partagé, véritable oasis de verdure, ouvrira ses portes aux visiteurs pour la découverte de ce jardin permacole presque secret. Stationnement : rue Paul-Emile victor (vers collège), avenue du Parc (vers poste), Place Bichat, Place Pasteur (vers Foyer rural).

©B. Boukry