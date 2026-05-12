Jardinage au naturel adapter son jardin aux changements climatiques Hœrdt
Jardinage au naturel adapter son jardin aux changements climatiques Hœrdt jeudi 11 juin 2026.
Hœrdt
Jardinage au naturel adapter son jardin aux changements climatiques
34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50 info@cc-basse-zorn.fr
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English :
L’événement Jardinage au naturel adapter son jardin aux changements climatiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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