Sors ton vélo Hœrdt
Sors ton vélo Hœrdt samedi 13 juin 2026.
Hœrdt
Sors ton vélo
1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10
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English :
L’événement Sors ton vélo Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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