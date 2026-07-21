AGENDA · Hœrdt
Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h Hœrdt
jeudi 10 septembre 2026 · Hœrdt
Informations pratiques
Hœrdt
Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h
34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50 info@cc-basse-zorn.fr
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English :
L’événement Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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