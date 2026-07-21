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AGENDA · Hœrdt

Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h Hœrdt

jeudi 10 septembre 2026 · Hœrdt

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Adresse
34 rue de La Wantzenau
Ville
67720 Hœrdt
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hœrdt

Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h

34 rue de La Wantzenau Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

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34 rue de La Wantzenau Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 64 25 50  info@cc-basse-zorn.fr

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English :

L’événement Jardinage au naturel favoriser un jardin vivant et fertile, à 10h Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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